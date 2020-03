Ferentillo, una gara di cucina per tutti i bambini che sono a casa

#restiamoincucina e combattiamo il Coronavirus insieme



Una gara di cucina per bambini e ragazzi da casa, è questa l’ultima trovata del Ristorante “Osteria del Trap – da Umberto” , per far passare più in fretta questi interminabili giorni di quarantena ai più piccoli. Con il ristorante chiuso, come vuole il Decreto Ministeriale, la famiglia Trotti, insieme ai suoi piccoli Valentina e Carlo, hanno pensato bene di lanciare questa sfida amatoriale di cucina..

Per partecipare basta pubblicare su facebook un video (di massimo 2 minuti) con le fasi di preparazione di una pietanza realizzata da bambini o ragazzi e allegare poi una foto del piatto finale inserendo gli hashtag #restiamoincucina e #divertiamocidacasa.

La giuria, composta dai piccoli Valentina e Carlo, selezionerà il vincitore che verrà premiato con una coppa appena tutti potremo stare di nuovo insieme. Altro premio verrà assegnato in base ai Like messi sulle foto dei piatti. La premiazione si svolgerà in piazza a Ferentillo, comune dove è presente il ristorante “Osteria del Trap” , e per l’occasione si farà una “Merendata” per tutti i bambini offerta dalla famiglia Trotti, oltre alla consegna di una medaglia a tutti coloro che parteciperanno alla gara culinaria. Una bella idea per affievolire questo periodo così difficile e soprattutto per continuare ad attendere in maniera più tranquilla la fine della quarantena. Il termine entro cui presentare il proprio video è il 3 aprile e nel frattempo… restiamo a casa a cucinare!!