Federico Cesaretti: “Garantire che le strade siano sicure e ben mantenute è una priorità dell’Amministrazione e della città che rappresento”

Continuano i lavori di rifacimento della segnaletica stradale in alcune vie della città.

Nello specifico fino a sabato 13 settembre, tutti i giorni interessati dalle operazioni dalle 6.00 alle 17.00, in viale Matteotti, via Loreto, piazza XX Settembre, piazza della Vittoria, via dei Filosofi, via Nursina, viale Trento e Trieste, via di Villa Redenta (in prossimità della scuola per l’infanzia), viale Marconi, via Visso, via Pasquale Laureti (nel tratto compreso tra via Ricci e via Visso), via Arpago Ricci, via Pietro Conti e nella rotatoria antistante la scuola primaria di Villa Redenta, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via dei Tessili e via San Paolo (in corrispondenza della fermata dell’autobus), la circolazione veicolare avverrà con restringimento delle corsie di marcia per l’istituzione del cantiere stradale debitamente segnalato ai sensi del Codice della Strada.

Proseguono anche i lavori per il raddoppio della linea Orte-Falconara tra Spoleto e Campello sul Clitunno e l’intervento di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi in via Sandro Pertini, nel tratto che va dal sottopasso ferroviario al supermercato Eurospin. Per consentire alla ditta Centro Meridionale Costruzioni S.p.A. di effettuare le operazioni programmate, il senso unico alternato lungo via Sandro Pertini sarà prorogato fino alle ore 5.00 di venerdì 10 ottobre. I mezzi di soccorso e di polizia in servizio di emergenza, saranno comunque autorizzati al transito con priorità assoluta.

Dopo i lavori di asfaltatura in via Flaminia Vecchia, iniziati lunedì 1 e che termineranno venerdì 5 settembre, la ditta Asfalterni Infrastrutture s.r.l., procederà ad effettuare lo stesso intervento in via delle Lettere da lunedì 15 a mercoledì 17 settembre. Durante l’intero periodo dei lavori, i veicoli provenienti dal Ponte sul Tessino saranno deviati su via Amadio, tranne quelli diretti in via Basilica di San Salvatore che potranno raggiungerla con l’intervento di movieri.

Il primo blocco di lavori interesserà il tratto che va dal Ponte sul Tessino a via Basilica di San Salvatore e prevederà l’intervento su mezza carreggiata per volta nel segmento Ponte sul Tessino – via Amadio e l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri per garantire in ogni caso l’accesso e l’uscita da via Basilica di San Salvatore.

Il secondo blocco riguarderà il tratto da via Basilica di San Salvatore a via Nursina ed anche in questo caso i veicoli provenienti dal Ponte sul Tessino subiranno una deviazione su via Amadio, salvo quelli diretti a Via Basilica di San Salvatore. Al fine di consentire il transito da e verso via Basilica di San Salvatore sarà istituito un senso unico alternato regolato da idonei movieri con successiva deviazione su via Amadio.

Per quanto riguarda il parcheggio di via Nursina (adiacente a via delle Lettere), l’ingresso e l’uscita dei veicoli sarà temporaneamente disciplinato su via Nursina mediante inversione del flusso interno, con assistenza obbligatoria di un moviere.

Sarà istituito divieto di sosta con rimozione negli ultimi dieci metri dell’area di sosta a pagamento in via Nursina (prima dell’ingresso all’area di parcheggio tra via Nursina e via delle Lettere), nei primi cinque metri a destra e a sinistra dell’accesso carrabile all’area di sosta gratuita di via Nursina (adiacente a via delle Lettere) e divieto di transito su via Cacciatori delle Alpi per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (35 q.li).

“Il rifacimento della segnaletica stradale che stiamo effettuando con Ase e la collaborazione del suo amministratore unico Roberto Paolucci e i lavori di asfaltatura – ha dichiarato l’assessore Federico Cesaretti – non sono solo una questione di mantenimento estetico delle strade, ma un investimento essenziale per la sicurezza e la qualità della vita di tutti noi. Garantire che le strade siano sicure e ben mantenute è una priorità dell’Amministrazione e della città che rappresento”.