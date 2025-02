Il 15 febbraio 2025 alle 17:30, #Spazio di via Bonazzi a Perugia, ospiterà un evento speciale dedicato all’arte di Federica Tondini, in arte CK23. Un incontro con l’artista accompagnato dalla degustazione del gelato Crispini all’olio riserva Marfuga offrirà al pubblico un’esperienza sensoriale unica, unendo il piacere del gusto alla forza espressiva della pittura.

L’evento si inserisce nell’ambito della mostra Federica Tondini: liriche cromatiche tra natura e astrazione, aperta il 25 gennaio e visitabile fino al 16 marzo 2025 presso #Spazio, in via Luigi Bonazzi 57 a Perugia. Curata da Rita Rocconi, l’esposizione raccoglie una selezione delle più recenti opere di CK23, testimonianza della sua costante ricerca sull’espressività del colore e del gesto pittorico.

Dopo il successo della mostra Cromoestesia, Federica Tondini prosegue il suo percorso artistico con una produzione che esplora l’eco emotiva del paesaggio attraverso il linguaggio astratto. Le sue opere non si limitano a rappresentare la natura in modo mimetico, ma ne traducono l’essenza in energia cromatica e dinamismo gestuale. Il risultato è una pittura intensa e vibrante, che bilancia istinto e controllo, spontaneità e riflessione.

L’opera di CK23 si inserisce in un dialogo tra espressionismo astratto americano e influenze europee legate all’impressionismo e al post-impressionismo. Le sue tele, con tonalità profonde che spaziano dal verde al viola, dal giallo al rosso, evocano paesaggi interiori e memorie collettive, trasformando la percezione visiva in un’esperienza emotiva. Ispirandosi a maestri come Joan Mitchell, l’artista costruisce una poetica pittorica in cui natura e sensibilità umana si fondono in un’unica visione astratta.

Oltre all’appuntamento del 15 febbraio, il calendario degli eventi speciali prevede un incontro l’8 marzo alle ore 17:30, in cui CK23 dialogherà con quattro protagoniste del mondo dell’imprenditoria e della cultura: Carmela Colaiacovo, Maria Cristina De Angelis, Giovanna Giubbini e Francesca Biscarini. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra arte, impresa e creatività al femminile.