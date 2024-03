Federica Mancinelli è Campione Regionale Enduro E-Mtb

Ieri la prima tappa dell’Enduro Circuit Umbria. Soddisfazioni per il 2010Gravityteam

Si è corsa ieri 24 Marzo la prima tappa dell’Enduro Circuit Umbria, ospiti nella caratteristica cornice del centro storico di Deruta, oltre 220 biker in rappresentanza di 68 team provenienti dal Centro Italia hanno ravvivato la tranquilla cittadina e richiamato un numeroso pubblico lungo i sentieri delle prove speciali.

La gara di ieri, prima tappe dell’enduro Circuit Umbria 2024 ha assegnato i titoli di Campione Regionale Enduro E-Mtb.

Ottima la prova dei bikers del 2010Gravityteam: Federica Mancinelli si aggiudica l’assoluta nella categoria e-mtb femminile, prestazione che le ha permesso di conquistare il titolo di Campione Regionale; Marco Nizzi e Alessandro Pagliacci rispettivamente 4’ e 9’ in categoria in categoria EB2; Emiliano Crasti e Severino Mancinelli 4’ e 9’ in categoria EB4; Daniele Fumini sale a podio con il 3’ posto in categoria EB5; Alessio Mancinelli 11’ in categoria M2; Stefano Pagliacci 4’ in categoria M5.

Gara sotto tono per Gianmarco Talotti attardato da una caduta di gruppo durante un sorpasso, fortunatamente senza conseguenze per nessuno.

La prossima prova si s volgerà a Monteluco di Spoleto il 28 aprile