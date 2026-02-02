Febbraio alla scoperta di Spoleto: ogni settimana un viaggio tra arte e storia con la Spoleto Card

Nel mese di febbraio quattro nuove visite tematiche sono in programma ogni settimana con la Spoleto Card, organizzate da Maggioli Cultura e Turismo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria, per conoscere il patrimonio storico e artistico della città e del territorio.

Dopo la prima visita di domenica scorsa alla Casa Romana, “Storia e arte di una domus romana del I sec. d.C.”, il prossimo appuntamento è in programma domenica 8 febbraio alle ore 15.00 con l’approfondimento al museo del Tessuto e del Costume dal titolo “Scarpe, borse e corsetti: la storia della moda dal Cinquecento ad oggi”: secoli di storia della moda raccontati attraverso una collezione unica nel suo genere.

Si prosegue sabato 14 febbraio, presso la Rocca Albornoz alle ore 16.00 con uno speciale appuntamento in occasione di San Valentino: “Storie d’armi e d’amore in una fortezza medievale”. Il tema della rappresentazione dell’amore in arte verrà indagato partendo dai meravigliosi affreschi della Camera Pinta.

L’ultima visita del mese si terrà domenica 22 febbraio alle ore 15.00 presso il Tempietto sul Clitunno dal titolo “Il Tempietto sul Clitunno: simboli e significati del Cristianesimo altomedievale”. (a cura di Orologio Soc. Coop.). Prenotazione obbligatoria: tempietto.cultura@orologionetwork.it

Le visite guidate tematiche sono gratuite per i possessori della Spoleto Card e sono comunque aperte a tutti ad una tariffa agevolata di € 5,00 a persona oltre il biglietto del museo, ove previsto.

Le visite guidate sono solo su prenotazione, a numero chiuso fino ad esaurimento posti.

