FdI Spoleto: “Arrivano nuovi agenti della Polizia di Stato, ora il Comune faccia la sua parte sulla sicurezza”

“Il piano di assegnazioni di gennaio 2026 prevede l’arrivo di 28 nuovi agenti in Umbria, con il potenziamento dei commissariati e delle questure, tra cui quello di Spoleto” afferma il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Spoleto. “Questa decisione del Governo Meloni, che si somma ai rinforzi già arrivati nel 2024, è un segnale tangibile di attenzione alla sicurezza dei cittadini spoletini, rafforzando la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio. Ora è fondamentale che anche il Comune faccia la sua parte sul fronte della sicurezza urbana. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere politiche di sicurezza efficaci e quotidiane, per garantire serenità e legalità nelle strade, nei quartieri e nei luoghi di socialità”.