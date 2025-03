Fauna 2025: a Spoleto dal 4 al 6 aprile

Torna a Spoleto dal 4 al 6 aprile 2025 la grande manifestazione dedicata all’ambiente giunta alla sua settima edizione. In programma attività didattiche al Museo delle Scienze e del Territorio, proiezioni e riflessioni sugli eventi sostenibili, spettacoli teatrali, visite guidate per scuole e associazioni, mostre, trekking urbano su natura e arte di Spoleto e il convegno Reti ecologiche e Natura 2000: pianificazione e conservazione.

L’evento, plastic free, “Fauna” è stato avviato nel 2019 con un convegno sulla figura del professore Bernardino Ragni, zoologo spoletino scomparso nel 2018 che ha dedicato la sua esistenza allo studio e alla conoscenza della fauna selvatica, ed è proseguito negli anni successivi con convegni e iniziative dedicati al “Gatto Selvatico Europeo”, al tema “Il lupo in Italia”, ”Aquila reale”, “Fauna in città” e “Fauna in campagna: biodiversità e paesaggio rurale” che hanno permesso di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana.

“ Questa settima edizione di Fauna, dedicata alla pianificazione e alla conservazione delle reti ecologiche, è un ulteriore tassello nel percorso di conoscenza e divulgazione scientifica che il Comune di Spoleto ha intrapreso nel corso degli ultimi anni – ha dichiarato l’assessore alla transizione ecologica, Agnese Protasi – Nel dare continuità ad un evento così strutturato ed interessante per tematiche, approfondimenti ed esperienze proposte, l’obiettivo che intendiamo perseguire non è legato solo al coinvolgimento di studiosi, esperti ed accademici, la cui presenza è determinante e definisce la qualità ed il livello della manifestazione, ma anche alla partecipazione delle scuole, dei giovani, della cittadinanza nel suo complesso, perché questo ci consente di dare sostanza all’attività di divulgazione.

È doveroso ricordare che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’opera del professore Bernardino Ragni, gli studi da lui realizzati, il patrimonio di conoscenza che ha lasciato in eredità alla città e che, anno dopo anno, continuiamo a considerare centrale in questo percorso”.

Per iscriversi e prenotazioni, da effettuare entro mercoledì 2 aprile 2025, è possibile compilare il form dal link

https://bit.ly/4bOb7pl

PROGRAMMA FAUNA 2025

Venerdì 4 aprile

Inaugurazione mostra di Disegno Naturalistico

Visita guidata per scuole e associazioni

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

9.00 – 13.00

Gratuito

Attività Didattiche al MuST

Laboratori sulla Fauna spoletina

a cura di Michele Capitani (Esperto MuST)

Museo delle Scienze e del Territorio

9.00 – 13.00

Gratuito

Proiezione del film “Le linci selvagge”

di Laurent Geslin, presentato al Locarno Film Festival – 2022

Sala Pegasus

9.00 – 13.00

Gratuito aperto a tutti

Chi arriva ultimo… è un Marcovaldo!

Spettacolo teatrale, messo in scena dagli alunni delle scuole primarie di Villa Redenta e Baiano.

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

1° Turno ore 16.30 – 18.00

2° Turno ore 18.30 – 20.00

Aperto a tutti gratuito con prenotazione

Resistenza naturale

Proiezioni e riflessioni sugli eventi sostenibili

Franco Salcuni (Direttore di FestambienteSua), Lorenzo Scaraggi (Documentaristica), Danilo Chiodetti (Vecesindaco di Spoleto), Saverio Verini (Direttore Musei Civici di Spoleto)

Sala Pegasus

18.00

Aperto a tutti gratuito con prenotazione

Che notte al Museo!

A cura di Michele Capitani (Esperto MuST) e Saverio Verini (Direttore Musei Civici di Spoleto)

Museo delle Scienze e del Territorio

21.30

Aperto a tutti gratuito

Sabato 5 aprile

Reti ecologiche e Natura 2000: pianificazione e conservazione

Convegno

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

9.00 – 17.00

Aperto a tutti gratuito

Presentazione degli Atti Fauna 2022

Agnese Protasi, Mauro Magrini, Lamberto Gentili, Antonella Manni, Federica Andreini, Camillo Corsetti Antonini

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

18.00

Aperto a tutti gratuito

Introduzione al disegno naturalistico

Disegno naturalistico e visita guidata alla mostra

a cura di Angelo Speziale (pittore naturalistico e illustratore scientifico)

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

18.30

Aperto a tutti gratuito

Aperitivo sostenibile e solidale

a cura della Fattoria Sociale

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

18.30

Aperto a tutti gratuito

Domenica 6 aprile

Mostra di disegno naturalistico

a cura di Angelo Speziale (pittore naturalistico e illustratore scientifico)

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

9.00 – 12.00

Aperto a tutti gratuito

Natura e Arte nella Città Storica

Trekking Urbano a Spoleto: 6 luoghi per un mix di esperienze storiche, artistiche e naturalistiche

a cura di Giacomo Briguori (Italia Nostra), Mauro Magrini (Oikos), Michele Capitani (Esperto MuST)

Punto di Ritrovo al Museo delle Scienze e del Territorio

9.00 – 13.00

Aperto a tutti gratuito