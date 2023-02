Fauna 2023. Oltre 600 partecipanti

Conclusa la tre giorni alla scoperta della fauna in città

Conclusa con successo la quinta edizione di Fauna, l’evento dedicato all’ambiente organizzato dal Comune di Spoleto e avviato nel 2019 con un primo convegno sulla figura del professore Bernardino Ragni.



Circa 170 i partecipanti al convegno “Fauna in città: rapporti vecchi e nuovi tra uomini e animali” con coordinamento scientifico e moderazione a cura di Mauro Magrini e Andrea Sforzi che si è tenuto al Convento Monumentale di San Nicolò , 40 i ragazzi delle due classi del Liceo Scientifico di Spoleto che hanno partecipato alle attività, 150 gli studenti che hanno preso parte ai laboratori organizzati negli spazi espositivi del MuSt e 160 quelli che hanno assistito alla proiezione alla Sala Pegasus del documentario “Il Marsicano. L’ultimo Orso” di Massimiliano Sbrolla concesso in uso da Parco Nazionale d’Abruzzo e Sky, 60 i partecipanti all’inaugurazione del MuST, Museo delle Scienze e del Territorio in largo Ermini, dove è possibile conoscere il patrimonio naturalistico e paleontologico spoletino attraverso l’esposizione delle collezioni Bernardino Ragni e Francesco Toni, 50 i partecipanti all’aperitivo letterario organizzato a Palazzo Mauri, sede della biblioteca comunale “G. Carducci” di Spoleto, 25 gli spettatori della proiezione domenicale alla Sala Pegasus del documentario su “Juan Carrito” e 25 ragazzi e adulti che si sono divertiti con la singolare caccia al tesoro sugli Animali dipinti dalla Rocca a Palazzo Mauri, curata da Marco Masseti.





L’elaborato “Partire o restare?” di Giada Arcangeli , della classe IV A del Liceo Scientifico dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto che ha vinto il Concorso letterario scientifico intitolato al prof. Bernardino Ragni dedicato agli studenti delle terze e quarte classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria che è stato letto in occasione dell’aperitivo letterario di sabato 4, sarà inserito negli atti di fauna 2022 che saranno pubblicati il prossimo giugno a cura del Comune di Spoleto.



“I numeri parlano chiaro – ha dichiarato Agnese Protasi, assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio – il successo di questa ultima edizione e le prospettive future ci danno un segnale importante del percorso che dobbiamo continuare a seguire. Le iniziative sono state molto partecipate e voglio esprimere tutta la mia soddisfazione ringraziando coloro che hanno lavorato senza sosta per l’ottima riuscita dell’evento. La nostra città sta diventando sempre più un punto di riferimento scientifico a livello nazionale sulle tematiche naturalistico – conservazionistiche e di gestione della fauna, ulteriore conferma che Spoleto possa essere rappresentativa come Capitale della Cultura declinata nelle sue varie caratterizzazioni.



Il Comune di Spoleto sarà infatti promotore di una Legge regionale sulla regolamentazione delle attività di restauro, recupero e sistemazione degli edifici e dei monumenti in centro storico che assicuri la permanenza di siti idonei alla nidificazione del’avifauna urbana.