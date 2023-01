Fauna 2023, a Spoleto dal 3 al 5 febbraio

Tre giorni alla scoperta della fauna in città e dei rapporti vecchi e nuovi tra uomini e animali

Torna a Spoleto dal 3 al 5 febbraio 2023 la grande manifestazione dedicata all’ambiente giunta alla sua quinta edizione. In programma attività didattiche ed escursionistiche, visite guidate alla scoperta della fauna selvatica umbra, la proiezione del documentario “Il Marsicano. L’ultimo Orso” di Massimiliano Sbrolla concesso in uso da Parco Nazionale d’Abruzzo e Sky, “Caccia grossa a Spoleto. Animali dipinti dalla Rocca a Palazzo Mauri”, la particolare caccia al tesoro a cura di Marco Masseti, l’aperitivo letterario introduzione al disegno naturalistico a cura di Angelo Speziale e letture di brani tratti da “I Paesaggi dell’Umbria” ed il convegno “Fauna in città: rapporti vecchi e nuovi tra uomini e animali” con coordinamento scientifico e moderazione a cura di Mauro Magrini e Andrea Sforzi.

L’evento, plastic free, “Fauna” è stato avviato nel 2019 con un convegno sulla figura del professore Bernardino Ragni, zoologo spoletino scomparso nel 2018 che ha speso la sua esistenza allo studio e alla conoscenza della fauna selvatica, ed è proseguito negli anni successivi con convegni e iniziative dedicati al “Gatto Selvatico Europeo”, al tema “Il lupo in Italia” e ”Aquila reale”, che hanno permesso di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana.

“L’evento è un appuntamento di grande valore scientifico che di anno in anno ha visto crescere la partecipazione e l’interesse non solo della città, ma anche a livello nazionale – ha dichiarato Agnese Protasi, assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio – Le numerose iniziative collaterali organizzate con grande cura coinvolgono esperti del settore, appassionati, giovani e meno giovani permettendo a sempre più persone di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana e locale. Come Amministrazione puntiamo molto sulla buona riuscita dell’evento e ci impegneremo affinché possa continuare negli anni.

Per iscrizioni e prenotazioni, da effettuare entro il 1 febbraio 2023, è possibile compilare il form di Google raggiungibile al link >> https://bit.ly/3kk1SXk

Per avere informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche IAT del Comune di Spoleto, in corso Mazzini, largo Ferrer 6, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00, o contattare Federica Andreini al numero 335.1646004 e Michele Capitani al 351.8177005.