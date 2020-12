Fattorie Novelli, Lega Spoleto: “Bene tavolo Mise. Non ripeteremo gli errori del passato”

La nota del segretario regionale della Lega Umbria, l’On. Virginio Caparvi, del Sen. Stefano Lucidi e dei consiglieri comunali della Lega Spoleto, Cesare Loretoni, Stefano Proietti e Riccardo Fedeli.

“Accogliamo con favore la richiesta dell’assessore umbro Fioroni sulla necessità di aprire un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico che sovrintenda la vertenza Novelli.

Siamo sicuri che non verranno ripetuti gli errori del passato, quando sia l’ex Presidente di Regione Marini e il suo vice Paparelli, non si accorsero praticamente di nulla, avallando le scelte che portarono a ben due fallimenti del gruppo Novelli.

Anche da Spoleto arrivarono sostegni per quei soggetti che arrivati dalla Calabria si spacciarono come imprenditori e che di fatto non sono riusciti a combinare assolutamente nulla. Per fortuna oggi la Regione Umbria, a trazione leghista, saprà difendere quanto di eccellente resta di una società fondamentale per il nostro territorio.

Come Lega Spoleto non abbiamo mai abbassato la guardia sulla vicenda e continueremo farlo nei prossimi mesi, lungo tutta la nostra filiera politica, a partire dal consiglio comunale di Spoleto, passando per la Regione fino ad arrivare a Roma. Chiediamo per questo, che anche l’amministrazione spoletina segua da vicino queste fasi che speriamo siano finalmente decisive per l’azienda e per il territorio”.

Così la nota del segretario regionale della Lega Umbria, l’On. Virginio Caparvi, del Sen. Stefano Lucidi e dei consiglieri comunali della Lega Spoleto, Cesare Loretoni, Stefano Proietti e Riccardo Fedeli.