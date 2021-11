Fattorie Novelli, Alessandrini: “Dal Mise disponibilità riapertura tavolo di confronto”

Le parole della senatrice umbra della Lega

Rispondendo ad un’interrogazione della senatrice Lega Valeria Alessandrini sulla situazione del Gruppo Fattorie Novelli e della società Alimenti Italiani ( di cui fanno parte i due siti produttivi umbri: di Casalta, località sita nel comune di Amelia, dove si trovano i capannoni con le galline, e di Spoleto, dove viene gestita la fase di confezionamento) il viceministro allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, ha confermato la disponibilità da parte del Mise “alla riapertura di uno specifico tavolo di confronto volto ad individuare interventi concreti a sostegno della filiera nel suo complesso e conseguentemente anche dei lavoratori coinvolti”.

La senatrice Alessandrini ha ribadito la volontà di continuare a seguire concretamente gli sviluppi della questione.

“Questo pomeriggio, nell’ambito dei lavori della X Commissione Industria – spiega la senatrice, vicesegretario della Lega Umbria – ho sollecitato il Mise alla riapertura di un tavolo di confronto, al fine di evitare che la crisi industriale del gruppo possa mettere a repentaglio i posti di lavoro dei dipendenti occupati presso i siti produttivi umbri. Ho ottenuto un riscontro positivo riguardo le intenzioni di proseguire in un percorso di tutela della produzione sul territorio, della storia e dei lavoratori che rimangono a carico di Alimenti Italiani e Fattorie Novelli in fallimento.

Il nostro territorio non può permettersi di perdere posti di lavoro, dobbiamo lavorare in sinergia con i sindacati e con tutti gli attori coinvolti, affinché una soluzione venga trovata quanto prima. Auspico quindi la riconvocazione in tempi brevi del tavolo di confronto al Mise. I lavoratori meritano rispetto e chiarezza. Come istituzioni abbiamo il dovere di tutelare e rilanciare quella che, in un tempo non remoto, era una grande azienda italiana, leader nel settore – conclude la Alessandrini – e continueremo a impegnarci, con tutti gli strumenti a disposizione, per raggiungere l’obiettivo”.