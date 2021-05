Fattoria Sociale e Raccolti di comunità celebrano la Giornata della Biodiversità con il film Gunda

Alla Sala Frau un film documentario co-prodotto da Joaquin Phoenix

Sabato 22 maggio sarà la Giornata della Biodiversità (proclamata nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi nel 1992) e la Cooperativa Fattoria Sociale di Spoleto, in collaborazione con la Cooperativa Raccolti di Comunità, vuol celebrare questa ricorrenza, che ha l’obiettivo di sottolineare quanto sia importante tutelare la diversità biologica del Pianeta, attraverso la proiezione di un film che mostra quello che non sappiamo degli animali.

Il documentario “Gunda” di Viktor Kossakovskiy, co-prodotto da Joaquin Phoenix, e presentato in anteprima mondiale alla 70esima edizione del Festival Internazionale di Berlino nel 2020, vuole ricordare una volta di più l’importanza di salvaguardare la straordinaria ricchezza costituita da tutte le specie viventi sulla Terra. Il film, in bianco e nero e senza parole, è girato in una fattoria in Norvegia e mostra la routine di alcuni animali, in particolare di una scrofa. Il film è stato definito “ipnotico” ed è arrivato nella shortlist degli Oscar come miglior documentario.

Presso la sala cinematografica Sala Frau sarà presente una piccola esposizione di prodotti derivati da agricoltura sociale e materiale informativo relativo al progetto regionale “Raccolti di comunità”, Cooperativa di Agricoltura Sociale Umbra che fa della sostenibilità uno dei suoi capisaldi.

La proiezione del film “Gunda” è prevista per sabato 22 maggio alle 16, presso il Cinema sala Frau, il costo del biglietto è di 5 euro. Prevendite su www.liveticket.it/cinemasalafrau

Per maggiori informazioni potete chiamare il numero 0743522177 oppure scrivere alla mail cinemasalafrau@gmail.com