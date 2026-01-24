Fatti, non parole: il Comitato accusa la politica sul futuro del San Matteo

  • Redazione
  • Gennaio 24, 2026
  • Attualità
    • L’ OSPEDALE SAN MATTEO OSTAGGIO DELLA ANSIOSA E PREMATURA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL COMUNE DI SPOLETO.
    “Ci vuole il Terzo Polo” (Grifoni e la sua squadra di Centro Destra). “Siamo alla svolta, abbiamo riaperto mezzo reparto” (Da Lisci ai 5 stelle). “Solo noi  abbiamo chiesto la riapertura dei reparti chiusi” ( Piccioni e insieme per Spoleto). Riaprire il Punto nascita su due sedi Foligno/Spoleto (Bececco ex Forza Italia).
    In ordine di citazione, ai primi facciamo le corna, ai secondi diciamo il tempo che passa uccide anche la propaganda, ai terzi e quarti diciamo non bastano le parole in Consiglio comunale.
    Di tutti loro non abbiamo visto nessuno impegnarsi in prima persona a raccogliere le 10.000 firme nei 50 banchetti fatti. Nessuno è venuto mai, con noi a Perugia, a protestare. Nelle manifestazioni a Spoleto (40 in 5 anni) hanno fatto, solo alcuni (altri niente proprio) e solo in alcuni casi, i codisti (si sono messi in coda), o hanno tentato di fare le mosche cocchiere (passare avanti, ancora meglio, sul palco, per fare vedere che sono con la popolazione).
    A TUTTI LORO DICIAMO: FATTI NON PAROLE! I FATTI HANO UN NOME! SI CHIAMANO EMERGENZA CHIRURGICA MEDICA CARDIOLOGICA; RIANIMAZIONE, OSTETRICIA, MATERNITÀ, PEDIATRIA, SERVIZI H 24.

     

    Comitato di Strada di Salute Pubblica
     
    Immagine di archivio DMN

