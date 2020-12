Fate i buoni – Campello sotto l’albero

50 € di buoni sconto per le famiglie realizzato grazie a parte dei proventi delle donazioni raccolte nel periodo del covid

L’iniziativa, avviata grazie a parte dei proventi delle donazioni raccolte nel periodo del covid, prevede l’erogazione di n.5 buoni sconto da 10€ per un totale di 50 euro per ciascun nucleo famigliare beneficiario, spendibile presso tutti i negozi, esercizi commerciali, bar e ristoranti del comune di Campello sul Clitunno che aderiranno all’iniziativa.

Chi può partecipare? Tutti i cittadini residenti nel comune di Campello sul Clitunno con indice ISEE pari o inferiore a 12.000€ e con giacenze bancarie inferiori agli 8.000€

Entità del contributo : Un blocchetto di buoni dal valore totale di 50€ (5pz x 10€) per nucleo famigliare. Contributo una tantum.

Quando presentare la domanda: Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 17 DICEMBRE 2020

Come presentare la domanda: leggere il bando al seguente link https://www.comune.campello.pg.it/articoli/iniziativa-fate-i-buoni-campello-sotto-lalbero-000?fbclid=IwAR27C2ocgzVrCv5LgVjJlZahMwfOeDN3nBKnmCSoZSmYWT90Aly_ApK0jKM scaricare e compilare il modulo di richiesta.

Gli interessati dovranno presentare domanda

tramite PEC: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it

(per istanze inviate solo da altro indirizzo pec)

all’indirizzo e-mail: area.finanziaria@comune.campello.pg.it,

Coloro che sono nell’impossibilità di inviare PEC o e-mail possono consegnare la richiesta presso: Ufficio protocollo, previo appuntamento, da concordare chiamando il numero 0743/271936

Come spendere i buoni : I buoni dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale e comunicati ai beneficiari del buono spesa.

Quando spenderli : entro il 31 gennaio 2021

Gli esercizi commerciali interessati ad aderire devono inviare apposita dichiarazione, scaricabile al seguente link, entro mercoledì 15 DICEMBRE: https://www.comune.campello.pg.it/articoli/iniziativa-fate-i-buoni-campello-sotto-lalbero?fbclid=IwAR1TQ501aQkgTAvKbjAQhm7k7Nd6STgYfqWzHvNgi2nQf2H8nyyo22iQjgs