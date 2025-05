Fase scudetto under 15: ottima la prima per la Ducato Futsal; mercoledì si gioca al PalaRota

Versilia calcio a 5: Dovichi, Gallo, Corfini, Colombo, Bernacchi, Yermakov, Leonardi, Casarino, Zuppardi, Pretari, Galeani, Casali. All. Cortopassi

Ducato Futsal Spoleto: Moroni, Antinori, Bonucci, Napolini, Saidi, Luca, Carissimi, Kryeziu, Porzi, Gurskyy, De Moraes F., D’Alesio. All. De Moraes C.

P.t. (1-4): 3′ Galleni, 5′ Gurskyy, 8′ Luca, 11′ Gurskyy, 12′ Porzi

S.t. (1-5): 8′ Porzi

Inizia con una bella vittoria in trasferta il percorso della Ducato Spoleto Futsal nella fase nazionale che assegna lo Scudetto nella categoria under 15. In quel di Camaiore i ragazzi di Claudio De Moraes hanno pagato lo scotto dell’emozione, subendo il vantaggio locale; poi, però, hanno preso coraggio e ribaltato la situazione con la doppietta di Gurskyy e le reti di Luca e Porzi, fino al 4-1 di chiusura del primo tempo. Una ripresa ben gestita anche in fase difensiva ha permesso alla Ducato di effettuare buone rotazioni e di mandare in rete ancora Porzi per il definitivo 5-1.

Si torna in campo già mercoledì, quando arriverà al PalaRota, alle ore 17, il Cus Ancona, che ha perso la propria gara di esordio.