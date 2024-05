Fase nazionale under 15. Ducato Futsal in partenza per il Veneto

Inizia con la trasferta più lunga la bella esperienza della Ducato Futsal Spoleto nella fase nazionale del campionato under 15. I ragazzi di De Moraes e Rosi saranno infatti ospiti del Bissuola, compagine che ha vinto il titolo in Veneto e che, nella prima giornata del gironcino a cinque, ha visto la sua partita interrotta per un paio di infortuni seri, con arrivo delle ambulanze. nel match toscano contro la Futsal Prato. E, se per molti dei giovani spoletini, ci sarà da resettare visto il bel successo sul campo di calcio a 11 nello spareggio con l’Angelana, valido per l’accesso alla massima serie regionale di categoria, è anche vero che questi ragazzi arriveranno a disposizione del futsal carichi per l’impresa conseguita e vogliosi di poter dare il massimo in un contesto così prestigioso. L’appuntamento è alle ore 17.00 di mercoledì presso il bellissimo PalaBruno di Mestre.