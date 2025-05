Fase nazionale under 15 calcio a 5: un’ottima Ducato rimonta e pareggia contro il CUS Ancona

Davanti ad una buona cornice di pubblico, la under 15 della Ducato conquista un altro ottimo risultato al cospetto del CUS Ancona. Partita che inizia male per gli spoletini che, forse in preda all’emozione per il debutto casalingo nella fase nazionale che assegna lo Scudetto, lasciano troppo il pallino del gioco ai bravi ragazzi marchigiani che passano praticamente subito in vantaggio e raddoppiano a cavallo della metà del tempo. La reazione della Ducato è più di nervi che di tecnica e Luca firma la zampata dell’1-2 che riapre il match, anche se ci vuole un attento Moroni ed un palo per tenere in piedi la partita. La ripresa è tutta un’altra storia, con la Ducato che si lascia preferire, alternando azioni manovrate dal basso e appoggi al pivot. Ancora Luca trova il pareggio al termine di un’azione insistita. Dopo una strepitosa parata di Moroni, De Moraes inizia ad inserire il secondo portiere D’Alesio per provare con il power-play e creare un po’ di incertezze alla difesa del CUS, ma il vero pericolo lo crea Saidi che trova l’ottimo intervento del portiere avversario e palla che prende il secondo palo in pieno. Pareggio giusto e Ducato che, senza paura, domenica giocherà il suo terzo impegno in casa del Bologna.

Ducato Futsal Spoleto: Moroni, Antinori, Bonucci, Napolini, Saidi, Luca, Carissimi, Kryeziu, Porzi, Gurskyy, De Moraes F., D’Alesio. All. De Moraes C.

CUS Ancona: Nicolini, Pugliese, Volterra, Umile E., Montemari, Orso, Umile S., Manini, Di Pancrazio, Francescangeli, Ausili, Giammarchi. All. Vinci



P.t. (1-2): 4′ Francescangeli, 8′ Manini, 10′ Luca

S.t. (2-2): 3′ Luca