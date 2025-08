Farmacie Spoleto, sospeso lo stato di agitazione. Uiltucs: “Dall’amministratore impegni precisi”

Sospeso lo stato di agitazione presso le farmacie comunali di Spoleto, proclamato dalla Uiltucs a seguito di una serie di mancanze denunciate in merito alle condizioni contrattuali dei lavoratori. La chiusura è avvenuta a seguito di un confronto e di alcuni impegni assunti dall’amministratore unico, Bruno Toniolatti, incontrato ieri 5 agosto. L’incontro è avvenuto alla presenza del segretario regionale Nicola Bauzzi e delle RSA, Silvia Bartoloni e Andrea Damiani. In questa sede l’amministratore si è impegnato, nei primi giorni di settembre a sanare le mancanze contrattuali (erogazione buoni pasto a tutti i dipendenti da gennaio 2025, come previsto dal CCNL, in assenza del servizio mensa), sospesi dal precedente amministratore in modo unilaterale. L’amministratore Toniolatti ha manifestato piena volontà di proseguire nel percorso di condivisione sindacale per tutte le tematiche contrattuali e di wealfare aziendale per tutte le dipendenti e i dipendenti di A.F.C. Srl, ivi compreso sanare, nei tempi e modalità previsti dallo statuto e dalla tipologia di impresa, la carenza di personale”.

“Come organizzazioni sindacali, dopo un confronto con tutto il personale, siamo a sospendere lo stato di agitazione aperto a seguito delle mancate risposte dal 15 luglio scorso a tutte le comunicazioni, richieste incontro, richieste per il personale inviate all’Amministratore precedente e al Sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti”. Resta sul campo un appuntamento da svolgere nei primi giorni di settembre.

Così in una nota la Uiltucs Uil Umbria.