Farmacie comunali Spoleto, Uiltucs e Uil Umbria: “E’ stato di agitazione, servono risposte a criticità e incertezze”

“Come Uiltucs Umbria e Uil proclamiamo lo stato di agitazione del personale impiegato alle Farmacie comunali di Spoleto, e chiediamo l’immediata convocazione da parte del sindaco, per evitare azioni che possano ridurre l’utilità dei servizi delle farmacie alla comunità spoletina. La situazione delle Farmacie comunali di Spoleto, come testimoniano le ultime notizie, appare complessa ed è iniziato il conto alla rovescia, perché le lavoratrici e lavoratori non intendono attendere oltre risposte sul loro futuro”.

Comunicato stampa