Farmacie Comunali di Spoleto: preoccupazioni e interrogativi. Fratelli d’Italia chiede chiarezza sulla gestione societaria

In merito alle numerose notizie apparse sulla stampa locale riguardanti l’Azienda delle Farmacie Comunali di Spoleto, esprimiamo profonda preoccupazione e crescente perplessità.

Nel rispetto di quella che consideriamo essere una vera e propria eccellenza cittadina, e nel riconoscimento del lavoro svolto nel tempo da dipendenti, dai soci, direttori (in carica e pensionati), amministratori e rappresentanti politici che ringraziamo tutti pubblicamente, abbiamo scelto finora di non intervenire, per evitare strumentalizzazioni di qualsivoglia natura.

Tuttavia, riteniamo sia giunto il momento di dire BASTA.

Abbiamo seguito con attenzione l’evolversi delle vicende, sollecitando più volte il Sindaco, in sede di Consiglio Comunale, a chiarire se l’intento della Giunta fosse quello di modificare l’assetto societario e la natura giuridica dell’azienda.

Nonostante le rassicurazioni ricevute dal primo cittadino, atti alla mano, emerge con chiarezza tutt’altro.

Non possiamo accettare che decisioni che appaiono quantomeno discutibili possano compromettere il futuro dell’Azienda Farmacie Comunali di Spoleto, realtà pubblica che ha saputo distinguersi per la crescita costante dei ricavi, la qualità dei servizi e il radicamento nel tessuto cittadino.A tal proposito, abbiamo presentato un’interrogazione formale relativa all’acquisto di buoni carburante nel triennio, con particolare riferimento all’anno 2024, per un importo pari ad € 6.000,00.

Chiediamo chiarezza sull’utilizzo di tali buoni: se siano stati destinati ai dipendenti come fringe benefit o diversamente utilizzati , ed in tal caso, se siano disponibili le tabelle analitiche previste dalla normativa che attestino la correlazione tra i viaggi effettuati e le funzioni espletate.

Chiediamo inoltre di conoscere:

* Quanti buoni carburante siano ancora nella disponibilità dell’Azienda;

* Quanti siano stati acquistati nel triennio che coinvolge l’ultimo amministratore in carica.



Riteniamo giusto e confermiamo il nostro impegno a tutela della trasparenza e della salvaguardia di un’azienda comunale fiore all’occhiello della Città.

Coordinamento comunale Fratelli d’Italia Spoleto