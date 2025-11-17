“Fare di un lume di candela un falò è più pericoloso del silenzio”

  • Redazione
  • Novembre 17, 2025
  • Dalle sedi
  • Letto 137

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Stiamo ai fatti e confrontateli con le dichiarazioni delle ultime ore.
    Dal “Centro sinistra”: “si è cambiato passo”. “Siamo alla svolta”.
    Al massimo avrebbero dovuto dire: meglio poco che niente, visto che siamo di fronte a un mezzo passo, visto che il reparto presente prima della chiusura della Tesei nel 2020, aveva 12 posti letto e quindi, oggi viene certificato che è stato dimezzato, riaperto solo a metà. 
    Ma delle richieste del Consiglio comunale del dicembre 2023, e dei Comitati, praticamente ancora nulla. Dell’ Emergenza urgenza, chirurgica, cardiologica, medica, nulla è tornato indietro dalla Regione. Rianimazione: niente! Punto nascita, Pediatria: niente. Servizi ospedalieri 24 ore, zoppi e senza personale.
    Per ora quindi un contentino che i “riflettori” interessati hanno acceso come un grande fuoco che abbaglia, invece è solo una mezza candela.
    Dal “Centro Destra” molto peggio, fanno finta di non ricordare che i reparti ancora chiusi e quello riaperto a metà, li ha chiusi il governo regionale di Centro Destra, il loro governo. Scrivono poi che la riapertura del servizio era prevista nel Progetto Terzo Polo, e non è vero neanche questo. C’ è solo scritto in modo assolutamente generico e senza riferimenti di alcun tipo, di riattivare le attività chirurgiche.
    Stiamo quindi ai fatti, che nulla è cambiato, e attenzione a non vendere un mezzo primo piatto come pranzo di nozze. La conseguenza è l’ illusione e di fronte alla realtà che poi emerge per forza di cose, disillusione e scoraggiamento.Abbiamo invece bisogno di tornare in massa a bussare forte alle porte di chi ha il potere per decidere, perché faccia ora quello che ha scritto nel programma con cui ha chiesto i voti per vincere le elezioni.
     
    Aurelio Fabiani
    Casa Rossa
    Comitato di Strada per la Salute Pubblica

    Share

    Articolo precedente

    “Manteniamo gli impegni presi. Oggi a Spoleto riapre il Day Week Surgery”

    Articolo successivo

    “Il tutto e il contrario di tutto”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.