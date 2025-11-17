“Fare di un lume di candela un falò è più pericoloso del silenzio”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Sabato 15 novembre la Fattoria Sociale di Spoleto ha ospitato la sua prima Festa ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Gli esponenti della sinistra spoletina, con comunicati irradiati in ogni ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Stiamo ai fatti e confrontateli con le dichiarazioni delle ultime ...
“Oggi è un giorno che segna unpasso avanti concreto per la sanità del nostro ...
Dopo il grande consenso di pubblico ricevuto dall’ARCADIONduo di Mario Milani (fisarmonica) e Leonard ...
“È stato riaperto oggi il nuovo reparto di Day Week Surgery, situato al secondo ...
L’Amministrazione comunale di Spoleto rivolge i più sentiti auguri ad Augusto Proietti, che nei ...
In occasione degli eventi legati alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a ...
Il 21 Novembre prenderà il via presso Palazzo Mauri un ciclo di incontri mensili ...
Il big match della quinta giornata di regular season di questo campionato, con la ...
(DMN) – Campello sul Clitunno ha ospitato questa mattina la terza edizione della Corsa ...
È in programma domani, lunedì 17 novembre, nel presidio ospedaliero “San Matteo” di Spoleto, ...
Dal 9 al 13 novembre 2025 si è tenuto a Roma il 57° Congresso ...
Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del ...
(DMN) Sassari – il Perugia di Giovanni Tedesco non riesce a ritrovare la vittoria in ...
Lascia un commento