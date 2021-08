Family Help: ancora pochi giorni per presentare la domanda

La richiesta di contributo è possibile fino all’1 settembre 2021

Ancora pochi giorni per presentare la domanda di contributo per il “Family Help”. La richiesta di contributo dovrà infatti essere effettuata entro l’1 settembre.

La misura, il cui avviso è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3xZ7ecy) e dei comuni della Zona Sociale n° 9 (Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria), permette di chiedere un contributo per servizi rivolti ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, coniugare il diritto al lavoro con il lavoro di cura familiare, in particolare laddove ci siano bambini, anziani, minori, persone disabili o comunque bisognose di aiuto.

È prevista l’assegnazione di un contributo massimo di € 2.000,00 con anticipo pari al 95%, in due quote, e il restante a rendicontazione delle spese sostenute per la retribuzione di prestazioni o servizi integrativi flessibili come ad esempio attività di supporto a bambini e ragazzi come accompagnamento a scuola o nelle attività extra-scolastiche, espletamento di attività domestiche, accompagnamento di anziani, minori, disabili, o persone in difficoltà (in tutti i casi, l’Isee di chi richiede il contributo non deve essere superiore a 40mila euro).

La domanda di ammissione va presentata a mano presso l’Ufficio Accoglienza/Protocollo della Direzione comunale Servizi alla Persona del Comune di Spoleto (via San Carlo n. 1, 3) il lunedì e il martedì 8.30-13.00 e il giovedì 15.00-17.00, oppure a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Comune di Spoleto – Direzione Servizi alla Persona – Via San Carlo 1,3 – 06049 Spoleto PG o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Spoleto, Direzione Servizi alla Persona il lunedì e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per quanto riguarda gli altri comuni della Zona Sociale n° 9: