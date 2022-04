“Famiglie e imprese, servono interventi immediati del Comune”

Nuova iniziativa di Insieme per Spoleto per sollecitare la giunta Sisti

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Non servono nuove armi per fermare la guerra, ma occorre un vero e tangibile impegno per la Pace. Mentre, a livello locale, diventa sempre più urgente un intervento capace di contrastare gli effetti economici della pandemia e della guerra per le imprese, le attività commerciali e soprattutto per le famiglie.

Il gruppo consiliare di Insieme per Spoleto, formato da Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni, ha stilato un ordine del giorno per invitare l’amministrazione comunale a procedere senza ulteriori indugi ad una manovra economica, da attuare attraverso un adeguato bilancio di previsione, capace di giungere ad una riduzione sensibile delle tasse per famiglie e imprese. “ Ci sono concrete possibilità per raggiungere questo obiettivo –afferma Cintioli- attraverso un esame approfondito delle entrate di bilancio, utilizzando le opportunità che abbiamo in parte già indicato in questi mesi fra il totale disinteresse dell’amministrazione. Ma vanno anche eliminate tutte le spese superflue, che purtroppo stanno invece caratterizzando l’attività di questi primi mesi del sindaco Sisti”.

Da Insieme per Spoleto arriva l’invito a fare presto, come sottolinea Paolo Piccioni: “I segnali della situazione economica attuale, con i bilanci familiari stressati dalle spese per gas, benzina, luce elettrica, in una realtà già provata da due anni di pandemia, esigono risposte immediate da parte dell’Amministrazione comunale per tutto quello che è in suo potere fare”.