La generosità dei coniugi Sabatini

(DMN) Spoleto – La generosità al tempo del Covid. Ben 450 mascherine ffP2 sono state donate, dai coniugi spoletini Luciano Sabatini e Luigina Santirosi, al reparto di nefrologia e dialisi dell’Ospedale San Matteo degli Infermi.

Un gesto di grande generosità e di sensibilità – fanno sapere dal reparto – per gli operatori sanitari e per gli assistiti in dialisi.