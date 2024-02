Fair Play Élite 2024, festa del calcio giovanile sabato a Spoleto

In campo al Centro Sportivo “M. Montioni”

Un evento che riempie di orgoglio la nostra città: la finale del più prestigioso torneo dedicato alle scuole calcio di tutta Italia, il Fair Play Élite promosso dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC, si terrà sabato presso il Centro Sportivo “M. Montioni” di Spoleto.

A giocarsi il titolo regionale sul rettangolo verde saranno le tre vincitrici dei raggruppamenti, che hanno visto la partecipazione di 25 società umbre, tutte certificate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con il massimo livello di qualità.

I ragazzi e ragazze Under 13 della Ducato Spoleto ospiteranno ed affronteranno Perugia e Ternana per giocarsi la supremazia regionale, ma soprattutto la possibilità di poter accedere alla fase nazionale del torneo.

Insomma ci sarà davvero tutto per godersi una grande giornata di calcio, fair play e divertimento.

Appuntamento sabato alle 15.30 al Flaminio.