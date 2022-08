Fabiola Lazzarini, acquarellista di pregio, vince il Live Painting a Villa Fidelia

di Mariolina Savino

Una giornata intensa, bellissima e ricca di emozioni in un luogo che rievoca la grande bellezza delle Ville italiane.

Artisti di talento hanno dato il meglio di sé in una domenica di fine agosto con un clima ondivago dal secco all’umidità più estrema con punte di calore percepito superiore ai valori previsti.

In questo fantastico scenario, numerosi artisti si sono esibiti nella loro attività creativa più bella, la pittura.

Dall’acrilico all’acquerello, all’olio, tutte le tecniche sono state utilizzate per ottenere opere di pregio di grande spessore.

L’estemporanea in veste internazionale grazie alla presenza di Arnaldo Garcez e Catrina Aurelia, ha fatto vivere una competizione al cardiopalma vista la qualità altissima delle opere realizzate dai partecipanti, Maestri d’Arte di lunga carriera con un curriculum di tutto rispetto.

Il Presidente di Giuria prof. Andrea Baffoni in assoluta condivisione con l’artista contemporaneo Tardo Tiziano e il Direttore Artistico della Casa Degli Artisti Carla Medici, ha decretato la vittoria per Fabiola Lazzarini, acquarellista apprezzata da tempo immemore per la sua difficile scelta di tecnica, l’acquarello come è risaputo, non perdona, se si sbaglia si butta via tutto.

La Giuria:

Il primo premio per l’ottima esecuzione ad acquarello che sottolinea la capacità di interpretare la tecnica.

In seconda postazione troviamo il Maestro Marco Giacchetti decano degli organizzatori di estemporanee in centro Italia.

La giuria:

Premio meritatissimo per la forza espressiva del colore che dona profondità al paesaggio sia in senso poetico che concettuale.

In seguito dall’esplosivo Arnaldo Garcez che trasfonde sulla tela i colori a tinte forti della sua terra, il Brasile.

La Giuria:

Assegnato il premio all’artista Arnaldo Garces per la trasposizione ben risolta della descrizione della realtà alla intensità cromatica dai toni Fauves.

Meritatissimo quarto posto per Otello Natalini con un’opera mistica e di grande impatto emotivo seguito da

Monia Spinelli, artista a tutto tondo dal disegno a matita, agli acquerelli, alla Ceramica.

La Giuria:

Un premio certo per la delicatezza dell’intera composizione che denota sensibilità e garbo estetico.

Il premio Mostra in Villa 2022 è stato assegnato meritatamente a Donatella Masciarri, una artista e organizzatrice di eventi artistici di pregio.

La Giuria: interpretazione sublime della forza della natura nei materiali magistralmente usati per creare l’opera.

A Maria Assunta Toniacci è andata l’ambita Menzione speciale per ludo di tecnologie moderne per la realizzazione di opere creative nonostante la presenza di gravissime malattie invalidanti.

La Giuria:

Ottima esecuzione in tempi estemporanei per una tecnica che richiede tempo. L’artista ha saputo trasmettere l’emozione del disegno mostrando morbidi sfumature in un tipico paesaggio estivo.

Si ringraziano:

Marfuga, Cantina de Trinci, Sapore di Mare, il dr. Aldo Tracchegiani e i suoi centri medici, Il Caffè di David Fantauzzi.

Un sentito ringraziamento alla Presidente della Provincia Stefania Prioetti.

Al Sindaco di Spello: Moreno Landrini

La Provincia.

La Giuria e tutti jli artisti.

Un grazie immenso a Carla Medici e Francesco Minelli della Casa degli Artisti per l’accoglienza.

Live Painting Villa Fidelia organizzato da Carapace Mac Art nell’ambito di Stati D’Arte evento patrocinato dalla Casa degli Artisti presso Villa Fidelia a Spello

Carapace Mac Art ringrazia e vi da appuntamento a Foligno in settembre per la FrancescanaArt 2022

carapacemacart@gmail.com