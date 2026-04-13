Exploit Mud&Glory Academy: risultati straordinari tra maratona, mezza e trail

Una domenica importante , quella del 12 aprile, per gli atleti della Mud&Glory Academy , protagonisti su più fronti tra strada e trail, con risultati che confermano la crescita costante della società guidata presidente Federica Mattioli.

A brillare in campo internazionale è Daniele Fabiani, impegnato nella prestigiosa Maratona di Parigi, dove chiude con un eccellente tempo di 2 ore e 53 minuti.

Grande partecipazione e ottimi riscontri anche alla Mezza Maratona dei Fiori di San Benedetto del Tronto, dove gli atleti della Mud&Glory hanno fatto registrare prestazioni importanti : Andrea Orsini guida il gruppo con un ottimo 1:19:57, seguito da Matteo Belli in 1:21:43. Bene anche Benedetta Di Salvatore (1:33:38) ed Emanuele Morena (1:33:45), mentre Luca Cannarozzo (foto) – nonostante un ginocchio malandato – chiude in 1:47:03 la sua seconda mezza maratona. A completare la squadra Fabio Proietti con il tempo di 2:21:42.

Ma è nei trail che la Mud&Glory Academy ha dato spettacolo, a partire dal 5° Gubbio Trail “Città di Pietra”, dove gli atleti si sono cimentati sulle distanze di 10 e 25 km. Nella 10 km spicca la straordinaria prova di Giorgia Taini, che conquista il primo posto di categoria salendo sul gradino più alto del podio. Ottime performance anche per Lorenzo Giontella (1:13:43) e Matteo Cifonelli (1:14:02). Da applausi Massimiliano Giacomo Dominici (0:54:38), secondo nella categoria SM55.

Buoni piazzamenti anche per Filippo Panetti (1:20:44), Andrea Pennacchi (1:21:36), Ugo Santini (1:26:16) e Michele Brilli (1:29:56), Marco Spitella (1:32:44) ed Elisa Committeri (1:36:32). A seguire Federico Minestrini (1:36:40), Silvio Baldini (1:38:04), Irma Tofi e Daniela Casagrande (entrambe in 1:38:22). Completano la lista Olga Naumova (1:40:03), Stefania Sendori (1:49:11) e Alessandra Palumbo, che conquista il terzo posto nella categoria Over 60 salendo sul podio con il tempo di 2:12:44.

Sulla distanza dei 25 km, spicca la vittoria di categoria SM35 per Giulio Nulli, autore di una prova eccellente chiusa in 2:35:02. Presenti anche Luca Fanfano (3:02:15), Luca Pennacchi (3:41:43) ed Erika Piccioni (4:15:21), tutti protagonisti su un percorso impegnativo e tecnico.

Infine, ottimi risultati anche alla Ferentillo Trail Run sulla distanza di 20 km con 1100 metri di dislivello positivo: Iacopo Iachettini chiude in 2:34:29, seguito a pochi secondi da Francesca Prioreschi (2:34:32), che conquista il secondo posto di categoria. Bene anche Alessio Mandoloni con il tempo di 2:36:50.