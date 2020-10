Ex Pozzi, Murro: “Ritardi nei pagamenti della Cassa Integrazione Straordinaria. Serve una chiave di volta per la dignità dei lavoratori”

Le parole del Responsabile del Dipartimento Crisi Industriali di Fratelli d’Italia Umbria

Sono 156 gli ex lavoratori dell Ims e dell’Isotta Fraschini , ancora in attesa della Cassa Integrazione Staordinaria.

Un epilogo triste, quello della Ims per la ghisa e Isotta Fraschini per l’alluminio

con il dichiarato fallimento emesso dal Tribunale di Spoleto e dopo sei anni di amministrazione controllata .

I 156 ex lavoratori della Pozzi (110 dell’IMS e 46 dell’Isotta Fraschini), in attesa di risposte per un diritto acquisito, a seguito dell’accordo firmato al Ministero del Lavoro con decreto 105990 e con decorrenza 1° febbraio fino al 3 giugno 2021, per un totale di 12 mesi a decorrere dal 4 giugno 2020 per gli ammortizzatori sociali. Purtroppo ad oggi nelle tasche degli ex lavoratori dell’ex sito spoletino non è arrivato nemmeno un centesimo.

Il ritardo nei pagamenti non favorirà l’accorciarsi dei tempi, mentre gli operai IMS Spa e Isotta Fraschini Fonderie Alluminio Srl. e rispettive famiglie per l’ennesima volta attendono risposte su un diritto acquisito ma, ad oggi ancora non riconosciuto.