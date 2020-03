Ex Pozzi, Mancini: 《Bene i solleciti della Giunta: servono risposte definitive ai lavoratori》

Le dichiarazioni del consigliere regionale della Lega

“Apprendo con soddisfazione – ha dichiarato il presidente dell II commissione, il consigliere della Lega, Valerio Mancini – l’iniziativa della Giunta che, dietro mio input, ha provveduto a chiedere chiarimenti al Commissario Straordinario della IMS Isotta Fraschini, Prof. Simone Manfredi, circa la percezione del trattamento di integrazione salariale straordinaria spettante ai dipendenti dello stabilimento di Spoleto. Già nel mese di febbraio – ha ricordato Mancini – in qualità di presidente della II commissione consiliare permanente, avevo posto in attenzione, insieme ai miei colleghi di maggioranza e opposizione, la drammatica situazione dei lavoratori della Ex Pozzi, ascoltando in una seduta di audizioni alla presenza dell’Assessore Michele Fioroni, il Commissario Straordinario Manfredi, i lavoratori e rappresentanti delle sigle sindacali coinvolte. Gli uffici della Regione Umbria hanno provveduto a contattare il Commissario al fine di velocizzare l’iter autorizzativo e di erogazione da parte degli uffici competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di INPS, così da comunicare gli estremi delle richieste formulate con riferimento ai periodi novembre 2019-gennaio 2020 e febbraio-giugno 2020.

Rimaniamo in attesa di avere quanto prima notizie utili dal Ministero così da poter rendere edotti i lavoratori circa il futuro che li attende e, come seconda commissione, restiamo vigili sul tema al fine di dare risposte concrete ai dipendenti della Ex Pozzi che per troppo tempo sono rimasti inascoltati. Se non arriveranno le risorse dovute – ha concluso il consigliere Mancini – non escludiamo nessuna ulteriore iniziativa al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie”.