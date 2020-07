Ex Pozzi, Cassa integrazione straordinaria per 12 mesi ai 156 lavoratori

De Augustinis: “Questa settimana si è riusciti a dare una risposta alle tante famiglie coinvolte nella vicenda”

Accordo raggiunto per il riconoscimento della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori delle Industrie Metallurgiche Spoleto (IMS) e dell’Isotta Fraschini.

La notizia arriva al termine delle due conference call che, tra lunedì 13 luglio e questa mattina, hanno visto impegnati i due curatori fallimentari nominati a giugno dal Tribunale di Spoleto, Paola Nannucci e Gianni Cianetti, insieme ai funzionari del Ministero del Lavoro ed ai rappresentanti sindacali.

L’accordo siglato (per quello riguardante l’Isotta Fraschini, seguito dalla Nannucci e tenutosi questa mattina, si è in attesa del completamento delle firme) garantirà la cassa integrazione a 156 lavoratori (110 dell’IMS e 46 dell’Isotta Fraschini) fino al 3 giugno 2021, per un totale di 12 mesi a decorrere dal 4 giugno 2020.