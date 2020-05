Ex Pozzi, Caparvi: “Preoccupa il silenzio dei parlamentari umbri di maggioranza”

La nota stampa dell’On. Virginio

Caparvi, Segretario regionale Lega Umbria



“Il ritardo mostruoso accumulatosi per l’erogazione dell’integrazione salariale colpisce ancora più duramente quelle aziende che già prima dell’emergenza sanitaria erano in difficoltà come ad esempio la Ex Pozzi-Isotta Fraschini”.

Sulla questione interviene il deputato Virginio Caparvi, Segretario regionale Lega Umbria.

“ Nel caso specifico decine di dipendenti stanno aspettando da settimane la firma per il rinnovo della Cassa integrazione – prosegue Caparvi – Le famiglie sono allo stremo e personalmente ho più volte sollecitato il Ministero il cui personale è in smart working dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ma ciò non giustifica i ritardi. La firma della Cig doveva arrivare entro il mese di aprile, eppure ancora oggi non se ne hanno notizie.

Bene la nota sottoscritta dai consiglieri regionali umbri della Seconda Commissione, tra cui quelli di Movimento 5 Stelle e PD, al fine di ottenere l’apertura di un dialogo con l’esecutivo nazionale. E’ solo un ulteriore passo in avanti, anche se ancora oggi preoccupa il silenzio dei parlamentari umbri di maggioranza che dovrebbero intervenire direttamente presso il Ministero del governo che sostengono”.