Ex Novelli, la preoccupazione delle Organizzazioni Sindacali

La nota stampa congiunta

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Si è tenuto in data odierna (ieri, 16 ndr) un incontro con la Regione Umbria, nella persona dell’Assessore

Fioroni, per discutere la ormai drammatica situazione vertenziale di Fattorie Novelli ed

Alimentitaliani, ex Gruppo Novelli.

Non più tardi di ieri, durante un tavolo inerente questioni di Fattorie Novelli con i consulenti delle

due curatele e OO.SS. FAI CISL FLAI CGIL e UILA UIL e R.S.A., era stato annunciato che le

tredicesime dei dipendenti saranno pagate nel massimo di un 1/12, che non si procederà ad

effettuare le rimonte (necessarie per la continuità produttiva dell’impresa) e che i contratti a tempo

determinato saranno rinnovati senza una garanzia minima di giornate. Tutte queste tematiche,

insieme ad un quadro più ampio della lunga vertenza dell’ex Gruppo Novelli, sono state oggi

riportate all’Assessore Regionale.

Come OO.SS. riteniamo necessario esprimerci sui tre punti sopracitati. Per quanto riguarda il

primo si sottolinea che le tredicesime sarebbero potute essere pagate prima dell’entrata in

concordato da parte dell’azienda, evento degli ultimissimi giorni. Prendiamo atto dell’ennesimo

sfregio ai dipendenti, unici a pagare la forte situazione di dissesto aziendale.

Per quanto riguarda il secondo punto, si sottolinea che, benché l’investimento delle rimonte sia

considerevole, è imprescindibile per poter continuare l’attività dell’impresa. Proprio la continuità

aziendale è l’obiettivo che consulenti e curatele hanno sempre affermato di portare avanti. Date le

ultime decisioni prese, non siamo più sicuri che questa sia la reale intenzione di chi amministra le

sorti di questa azienda.

Il terzo aspetto, quello dei rinnovi contrattuali, è altresì strettamente legato alla continuità

aziendale. Si evidenzia che tutti gli avventizi hanno prestato servizio per un numero di giornate

altamente superiore a 100. Dunque, questo rinnovo costituisce un’ulteriore mossa scellerata ed

incomprensibile. Inoltre, come viene tutelata l’occupazione se non è garantito nemmeno un

numero di giornate minimo? Ci si chiede, poi, i tfr dei lavoratori stagionali saranno corrisposti? E gli

accessori previsti per legge all’interno della retribuzione? La preoccupazione per questi lavoratori è

fortissima.

Passando alle problematiche relative ad Alimentitaliani, si sollecitano nuovamente le curatele a

convocare un incontro quanto prima in merito alla cassa integrazione covid19 predisposta per il

sito di Spoleto, che ci risulta utilizzata in modi ambigui ed organizzata in modo non equo.

A livello generale si ribadisce che, nonostante siano i numerosi solleciti da parte delle OO.SS., non

è stato predisposto un piano di riparto per i creditori privilegiati (i lavoratori) che tuttavia continuano

con responsabilità a prestare servizio.

L’assessore, dopo un attento ascolto di tutti gli interventi, ha dimostrato forte interesse per la

vertenza esprimendo la volontà di riportare l’attenzione del MISE sulla questione. Ha, in

particolare, sostenuto che sarebbe necessaria l’apertura di un tavolo ed il vaglio di tutti gli strumenti che si potrebbero mettere in campo per salvaguardare un’azienda centrale per il

territorio. Si confida, dunque, in un percorso condiviso con le istituzioni.

In conclusione, si ritiene importante portare a conoscenza dell’opinione pubblica il comportamento

delle curatele aziendali nei confronti degli eredi di una dipendente, tragicamente scomparsa questo

autunno. Il Trattamento di fine rapporto è stato volutamente non corrisposto, quando era possibile,

ed ora, nelle more del concordato preventivo, non può essere pagato. Questa manovra è

assolutamente inaccettabile, ci si aspettava da parte della proprietà un minimo di umanità.

Attendiamo entro fine settimana risposte concrete e differenti da quelle ricevute durante l’incontro

di ieri, in caso contrario siamo pronti ad intraprendere tutte le azioni di agitazione necessarie.



FAI CISL FLAI CGIL UILA UIL

RSA