Ex Maran: l’estivo silenzio “assordante” della accennata “vendita lampo” Hoist Finance. E l’attesa del Sindaco di Spoleto.

Le considerazioni di Rosario Murro

Celebre la frase: “A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina”!

Scrivendo questo articolo sicuramente commetterò qualche peccato, non mi sento un santo, ma quando sulla “graticola” ci sono ben 160 Lavoratori di una Ex Maran che neanche 4 anni fa furono partecipi di una torrida estate con tanto di decurtazione di emolumenti e livelli, il tutto per salvare il salvabile da un certo fallimento, posso dire che in questi ambiti mi sa meglio fare peccato.

Specialmente quando la Hoist rimane troppo in silenzio, senza aggiornare Lavoratori e Sindacati, portando avanti una “unica” manifestazione d’interesse per la vendita della Sede Hoist di Spoleto in un periodo del tutto “inusuale”, con il caldo estivo e nel ben mezzo delle ferie, lasciando girare voci tra i Lavoratori di una intesa “vincolante” forse trovata e che doveva essere confermata e portata a conoscenza delle Sigle Sindacali già in questi giorni.

In qualità di ex Delegato per le Aziende in Crisi nel Comune di Spoleto, unitamente ai Sindacati che già si sono espressi circa 10 giorni fa, inizio ad essere molto preoccupato. Conoscendo bene la storia della Ex Maran ed Ex R&S ed avendo partecipato nel 2018 per conto del Sindaco dell’epoca Dott. De Augustinis ad un Tavolo per questa vertenza presso il Ministero del Lavoro.

A pensar male si fa peccato? Ed allora mi chiedo, come mai questo silenzio “assordante” tantobene alle porte di un mese molto particolare come quello di Agosto?

Ditemi se queste domande possono far peccato o sono lecite, nel rispetto dei Lavoratori e dei Sindacati che attendono garanzie e risposte da una “vendita lampo” estiva… vincolante od ancora non vincolante?

In virtù di ciò, sempre da ex Delegato delle Aziende in Crisi a Spoleto e tramite le presenti righe, chiedo al Sindaco di Spoleto Dott. Sisti d’informare immediatamente l’opinione pubblica circa il contatto telefonico prefissato con i Responsabili di Hoist Finance, come sua dichiarazione durante il Consiglio Comunale di Spoleto in data 14 Luglio scorso.

Rosario Murro

La foto in evidenza scattata nel settembre 2019, ritrae i vertici Hoist con Rosario Murro , l’ex sindaco De Augustinis , Reale e Klaus Anders Nysteen , in visita a Spoleto con tutti i responsabili europei Hoist.