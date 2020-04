Ex Ferrovia Spoleto-Norcia, “Nascerà la pista ciclabile più lunga d’Italia”

La Lega Spoleto plaude al completamento del tracciato e al collegamento diretto tra le realtà di Assisi-Spoleto-Norcia

“La giunta Tesei fa sul serio e punta forte sul turismo sostenibile grazie allo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro per il completamento definitivo del tracciato ex ferrovia Spoleto-Norcia”. La Lega di Spoleto plaude all’iniziativa dell’assessore al turismo Agabiti e dell’assessore ai trasporti della Lega, Enrico Melasecche “che ha voluto imporre una svolta a questa situazione dopo anni di rinvii e promesse mancate da parte dell’amministrazione regionale di sinistra – proseguono i leghisti – Nei programmi elettorali della Lega c’erano il recupero dell’intero tracciato, la sua fruibilità per varie finalità legate alla valorizzazione del territorio e l’integrazione con altre reti ciclabili. Prendiamo atto con soddisfazione che la Regione, a pochi mesi dal suo insediamento e nonostante l’emergenza attuale, è già in grado di guardare al futuro e al rilancio dei territori.

Da questo intervento nascerà infatti la pista ciclabile continua e senza interruzioni più lunga d’Italia con i suoi oltre 100 chilometri totali che si snoderanno tra i paesaggi mozzafiato della Valnerina, creando un collegamento diretto tra le realtà di Assisi-Spoleto-Norcia. Parliamo di una fonte di sviluppo economico sul versante del turismo sportivo e di una boccata di ossigeno che in ottica di ripartenza post emergenza sanitaria non può che far bene non solo ai territori direttamente coinvolti, ma a tutta l’Umbria”.