Ex Ferrovia, Lucidi: “Il Governo accetti il nostro emendamento per la cessione alla Regione Umbria”

Accolgo con estremo favore l’intenzione da parte della Regione Umbria di chiedere l’acquisizione del tracciato della ciclovia ex-Spoleto-Norcia, fino ad oggi nella disponibilità del Demanio.

Già nel Decreto Legge Semplificazioni ho presentato un emendamento che avrebbe consentito il rapido passaggio di proprietà, non solo di questa struttura ma anche di altre ora in capo alla Province.

Il testo dell’emendamento non è stato approvato in quel decreto, ma a questo punto servirà riproporlo nei prossimi provvedimenti utili, perché ho sempre ritenuto questo tema centrale per lo sviluppo della Valle Umbra Sud.

La ciclovia che si intreccia con i percorsi dei cammini spirituali che insieme potrebbero collegare, e in parte già lo fanno, città e centri spirituali quali, Assisi, Spoleto, Terni, Cascia, Norcia e Todi. Una sorta di triangolo della mobilità dolce e dei cammini spirituali, estendibile ovviamente a tutto il resto dell’Umbria sia verso nord che sud. Un triangolo spirituale con i Santi più venerati e noti al mondo: San Francesco, Santa Rita e San Valentino su tutti.

Stefano Lucidi