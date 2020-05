Ex convitto femmine, de Augustinis: “Stiamo facendo il possibile per accelerare i tempi”

L’Amministrazione comunale scrive a INVIMIT per definire i tempi di intervento – le simulazioni in 3D del progetto ‘Silver House’

Un incontro da programmare a breve per iniziare a definire i tempi per la riconversione dell’ex convitto femminile di Spoleto.

Dopo l’avvio della seconda parte dei lavori di sistemazione esterna dell’edificio, nel tratto compreso tra piazza Carducci e via Campo dei Fiori, l’amministrazione comunale ha inviato ieri una lettera alla dott.ssa Giovanna Della Posta, amministratore delegato di INVIMIT SGR S.p.A. ribadendo la necessità di dare piena attuazione al progetto di realizzazione della ‘Silver House’.

Dall’ottobre 2018 infatti, quando l’ex convitto femminile è stato conferito al fondo immobiliare i-3 Silver gestito da INVIMIT SGR S.p.A.,si è arrivati, nel luglio scorso, alla presentazione di un progetto di fattibilità per una serie di interventi di riqualificazione finalizzati alla realizzazione di questo particolare modello abitativo destinato alla terza età.

“ Stiamo facendo il possibile per accelerare i tempi, soprattutto perché siamo perfettamente consapevoli che si deve ancora arrivare al progetto esecutivo e, successivamente, zall’esecuzione vera e propria dei lavori – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – allo stesso tempo, come ho avuto modo di dire in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, il nostro progetto di sviluppo della città non può prescindere dall’impiego mirato di fondi pubblici e dalla riqualificazione di aree ed edifici altrimenti non utilizzabili. L’intervento di riqualificazione dell’ex convitto femminile rientra perfettamente in questo quadro”.

La ‘Silver House’ sarà composta da 41 appartamenti di varie metrature, a cui si affiancheranno una serie di servizi comuni che potranno essere fruibili anche da chi non risiede nella struttura, garantendo così una ricaduta diretta a beneficio dell’intero territorio.