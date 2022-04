Evento nutrizione sponsorizzato dal Comune, la Lega chiede chiarimenti

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Evento nutrizione. Comune di Spoleto sponsorizza un professionista privato.

Lega Spoleto chiede chiarimenti con una interrogazione in consiglio comunale

“Venerdì 1 Aprile si è svolto un evento singolare, fortemente sponsorizzato dal Comune di Spoleto, sul tema della nutrizione e dell’alimentazione. Ma come sarebbe opportuno aspettarsi, non si è trattato di un convegno su un progetto del Comune, con esperti medici e sanitari afferenti a qualche struttura pubblica, esperti del settore, esponenti politici o qualcosa di simile.

Quella che, di fatto, è stata sponsorizzata è invece la presentazione di un libro, regolarmente in vendita nelle librerie e negli shop online, scritto da una privato, e il Comune di Spoleto, non soltanto ha lanciato un comunicato stampa e fatto un post Facebook per promuovere l’evento, ma ha anche aderito all’iniziativa con la partecipazione di ben 3 assessori: Letizia Pesci, Agnese Protasi e Danilo Chiodetti, tutti e 3 riuniti a tessere le lodi della professionista e del suo prodotto commerciale.

Non è ben chiaro il motivo per cui un’amministrazione, in assenza di progetti specifici in atto, e sicuramente non descritti durante l’evento, debba sponsorizzare delle pubblicazioni di carattere privato, anche perché, se vale come precedente, allora dovremmo farlo forse per tutti gli scrittori che ne facciano richiesta?

Il paradosso è anche che, nel lancio dell’iniziativa, si parlava dell’importanza dell’e-book come elemento utile alla digitalizzazione e al consumo sostenibile, ma alla presentazione del libro e-book erano invece in bella mostra le copie cartacee del prodotto letterario.

Dato che riteniamo che il Comune e la cosa pubblica non dovrebbero essere gestiti ed usati con tale leggerezza e approssimazione, abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere al Sindaco Andrea Sisti se fosse a conoscenza dell’evento e sopratutto se è d’accordo con il fatto che tre assessori sponsorizzino eventi privati a nome del Comune. Inoltre abbiamo chiesto se la sala è stata regolarmente affittata e se durante l’evento sono state vendute delle copie del libro.

Ci teniamo a ricordare che nel comunicato stampa gli assessori parlano dell’e-book come uno strumento di innovazione e moderna fruizione sostenibile sotto l’aspetto ambientale.

Questa affermazione sottolinea il pressappochismo e la disinformazione di questa Giunta che non conosce la materia e nemmeno i dati disponibili perché, proprio lo scorso anno, si è registrato un aumento significativo del libro cartaceo con un +16% di vendite contro il -11% degli e-book.

Ciò che è in forte crescita invece è l’audiolibro, che non era però oggetto dell’evento citato.

Da ultimo occorre invece sottolineare che sempre più editori si stanno orientando verso l’uso di carta certificata FSC cioè riciclata e sostenibile, per ridurre l’impatto ambientale del prodotto librario, partendo anche dal fatto che si tratta di un oggetto creato per durare nel tempo e non produrre sicuramente rifiuto.

Attendiamo con ansia la risposta del Sindaco circa l’opportunità di organizzare un’iniziativa del genere”.