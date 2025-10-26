Eventi natalizi, i chiarimenti dell’Associazione Vivi Spoleto

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    L’Ass. Vivi Spoleto ha intenzione di chiarire che per queste festività natalizie non parteciperà a nessuna iniziativa relativa alle luminarie, addobbi e alle manifestazioni connesse.
    Non vuole essere un chiarimento polemico ma solo a titolo informativo, in quanto sono emerse alcune notizie che riguardano la nostra Associazione relativamente agli addobbi natalizie che,non rispondono al vero.
    L’Amministrazione comunale ha deciso di pubblicare un bando con determinati requisiti che escludono a priori qualsiasi associazione , favorendo le imprese private.
    Nonostante le associazioni come Vivi Spoleto non hanno alcun scopo di lucro rispetto come giustamente ad altre imprese locali e non, la nostra associazione sente il bisogno per non creare sovrapposizioni, informare e ribadire che non sarà presente ad alcuna iniziativa che riguardano queste festività.

    Nella foto di archivio in evidenza il presidente dell’Associazione Vivi Spoleto, Paolo Martellini

