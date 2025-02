Evade dai domiciliari e gira in centro mascherato da carcerato: arrestato

Qualche giorno fa, – si legge in una nota stampa della Questura- nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Spoleto ha arrestato in flagranza un 52enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

L’uomo era stato recentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico perché, in violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro.

Nonostante il provvedimento, – prosegue pa nota – giovedì scorso, durante l’attività di monitoraggio degli agenti del Commissariato spoletino, il 52enne è stato sorpreso mentre percorreva Corso Garibaldi vestito con un completo da detenuto americano, a righe bianche e nere orizzontali.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga ritornando presso la propria abitazione, luogo dove è stato poi raggiunto dagli agenti.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, il 52enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Sulla scorta di tale episodio, ritenendo inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha sostituito la misura in vigore con quella più stringente della custodia cautelare in carcere.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato associato presso il carcere di Spoleto.

L’indagato – conclude la nota – deve presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.