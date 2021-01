“Esultiamo per l’arrivo di fondi importanti, ma non ci rammarichiamo per non averne chiesti altri, quando era possibile, che sarebbero stati di ben altra entità…”

Il comunicato stampa dei consiglieri Frascarelli, Settimi e Profili

Ieri, altro comunicato trionfale del Sindaco per aver ottenuto un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza delle strade, ma questa è l’ennesima dimostrazione del fallimento della Giunta de Augustinis. Come si può essere soddisfatti per aver preso un milione e mezzo, quando comuni come Assisi, lontani dal cratere hanno preso 10 milioni di euro. Perché non hanno chiesto i soldi anche nei precedenti stralci? L’ANAS ha messo a disposizione per questi interventi post sisma una cifra pari a 1,7 miliardi di euro, con 7 stralci. Se è vero che all’inizio il Sindaco Cardarelli chiese all’assessore ai lavori pubblici dell’epoca di non partecipare e non chiedere le risorse nei primi due stralci, per consentire gli interventi più urgenti nei territori della Valnerina più colpiti dal sisma, l’assessore di oggi perché non ha chiesto i soldi per il 3^, 4^. 5^ e 6^ stralcio, ma solo per l’ultimo?

Non è che i soldi non ce li hanno dati, non li abbiamo proprio chiesti!!!! Ed oggi trionfalmente usciamo per pubblicizzare di aver ottenuto delle briciole!

Sarebbe carino fare un confronto tra i due Assessori! Un confronto Loretoni Vs Loretoni, tanto il secondo direbbe che non si ricorda quello che ha fatto il precedente, solita scusa! Abbiamo cercato di sdrammatizzare la questione, che in realtà è molto seria. A questo punto su questa vicenda ci sorge spontanea una domanda, perché quando abbiamo portato in consiglio la questione, durante la discussione sul bilancio, il sindaco de Augustinis ha affermato che quei soldi non ci spettavano, non si potevano chiedere, ed oggi magicamente sono stati assegnati? La verità è solo una, stiamo parlando di dilettanti allo sbaraglio!

Ilaria Frascarelli, Gianmarco Profili, Roberto Settimi