Estratti i numeri Vincenti della lotteria solidale della Coop. Il Cerchio

La Cooperativa Il Cerchio ha concluso con successo la sua Lotteria Solidale, organizzata dall’associazione Miloud, con l’estrazione dei biglietti vincenti, avvenuta nella serata del 20 dicembre. L’iniziativa benefica, finalizzata al sostegno dei progetti di Vita Indipendente, ha messo in palio 15 premi per sostenere l’autonomia di giovani con disabilità e autismo, con una notevole partecipazione degli esercizi del territorio, confermando il forte legame tra la Cooperativa e la comunità locale.

L’evento di estrazione è stato trasmesso in diretta streaming, sui canali social della Cooperativa Il Cerchio e i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti saranno interamente destinati a finanziare programmi che permettono a ragazzi con disabilità di sperimentare percorsi di vita autonoma al di fuori del contesto familiare.

Nell’immagine seguente l’elenco dei numeri vincenti, i vincitori potranno ritirare i premi presso la sede amministrativa della Cooperativa Il Cerchio, in via Flaminia 3, portando con sé il biglietto fortunato.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0743221300