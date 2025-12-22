Estratti i numeri vincenti della Lotteria Solidale 2025

    • La Cooperativa Sociale Il Cerchio annuncia l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Solidale 2025, iniziativa di raccolta fondi svolta in collaborazione con l’Associazione Miloud e promossa per sostenere l’acquisto di un pulmino attrezzato per i ragazzi con disabilità, uno strumento indispensabile per migliorare l’autonomia negli spostamenti e la partecipazione alle attività sociali e ricreative.

    La Cooperativa desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito acquistando uno o più biglietti, con un gesto di solidarietà concreto che rappresenta un sostegno reale alle persone assistite nei servizi gestiti sul territorio.

    I vincitori potranno ritirare i premi presentando il tagliando presso la sede amministrativa della Cooperativa Il Cerchio in Via Flaminia 3, Spoleto (PG).

    La Lotteria Solidale rientra nella più ampia campagna di sostegno alle attività sociali promosse dalla Cooperativa, con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione, la partecipazione e la qualità della vita delle persone con fragilità.

    Per informazioni sui premi, sulle procedure di ritiro e sui progetti sostenuti:

     Tel. 0743 221300
    Email: cooperativa@ilcerchio.net

