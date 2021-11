Estemporanea Mozart Due Punto Zero e nomina agli artisti presenti di Cavalieri del Millennio per la Pace di Assisi

Di Mariolina Savino

A San Sisto, terzo evento artistico realizzato il 3 novembre 2021, “Trofeo Mozart Due Punto Zero” voluto dalla collega artista Pinti Talita e curato dall’Associazione Culturale ‘Gruppo Amici dell’Arte e Ciao Umbria’.

In occasione di questo evento, il Centro Internazionale Per la Pace Fra i Popoli Assisi, ha conferito agli artisti presenti con una targa, il titolo di Cavalieri del Millennio per la Pace.

I “Cavalieri del Millennio per la Pace” sono uomini e donne protagonisti, in un mondo “casa comune”, di un cambiamento che richiede, in un tempo ideale di 1000 anni, 365.000 giorni, la costruzione di una nuova nobiltà a servizio del bene comune e della pace.

Per l’Associazione Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria è un importantissimo riconoscimento, e ringraziamo tutti gli artisti presenti ed è grandissimo motivo di orgoglio anche per lo staff dirigenziale rappresentato da

Marco Giacchetti

Silvana Iafolla

Donatella Masciarri

Mariolina Savino

Otello Natalini

Questi gli artisti premiati:

per la mostra concorso:

Ilot

Nieves Valles

Rico Gallina

Cimei Filippo

Machi

Corrado Belluomo alias Krishna Das

Natalini Otello

Koffi Doussou

Ragaglia Romina

Baci Kujmin

Carla Fabbrini

Alessandra Di Cesare

Maria Namaylova

Peruzzi Mariasilvia

Lorena Alex

Flavi Patrizia

Iafolla Silvana

Marco Giacchetti.

Per la estemporanea

Cimei Filippo Primo Premio

a seguire Exaequo:

Veccia Annamaria

Natalini Otello

Rossi Flavio

Belluomo Corrado

Baci Kujmin

Peruzzi Mariasilvia

Koffi Doussou

Ragaglia Romina

Mariolina Savino

Carla Fabbrini

Alessandra Di Cesare

Maria Namaylova

Roggi Margherita

Susanna Otaviani