Estempora esplode di colori, fiori sapori

A Campello sul Clitunno vince Donatella Dalla Ragione

di Mariolina Savino

Donatella Dalla Ragione, artista di grande pregio ed eleganza, vince:

Estempora

con una interpretazione della primavera intesa come rinascita della natura 3 dell’uomo, nel senso più recondito.

L’evento artistico tra l’altro, segna la totale riapertura della stagione.

Alla presenza dell’assessore Camilla Cruciani e di artisti di livello, nell’amena scenografia della Caletta, si è tenuta la cerimonia di premiazione per le opere realizzate in pochissime ore dagli esperti pittori.

Giuliano Belloni ha conquistato con merito il secondo premio con il tempietto sul Clitunno, parlando della storia nei luoghi del cuore, una comunione artistica fea storia, cultura e tradizione. L’artista toscana Mariangela Baldi, con un significativo lavoro di cesello pittorico, ha interpretato i nostri tempi con venti di guerra e speranza di pace.

Quarto classificato Corrado Belluomo, una Pop Art la sua che commuove, emoziona, arriva dritta al cuore dell’osservatore.

Fuori concorso premiata per l’impegno Tina Bruscoli con una interpretazione prospettica del paesaggio.

Per l’uso di strumenti tecnologici premio Pro Loco Campello è andato a Maria Assunta Toniacci, premio per “Piccoli artisti crescono” a Brian Rossi, giovanissimo nipote d’arte, e per la Mostra Concorso sono state premiate Eleonora Binagliacon un’opera in Racu denominata l’abbraccio negato e Romina Hyka con una bellissima fontana di Campello, visione romantica di un tempo passato.

Prossimo appuntamento a Campello in occasione della FrancescaArt a settembre con tutti i pittori che vorranno giocare con noi vestendosi con l’abbigliamento dei primi del novecento.

Info: carapacemacart@gmail.com

Grazie agli sponsor: Calisti Calzature, Marfuga, Carapace, il caffè di David Fantauzzi Fitness Colosseum.

Un ringraziamento sentito al Sindaco Maurizio Calisti.

Un grazie immenso ai gestori de’ il Caminetto e tutto lo staff, davvero insuperabili.