Percorso formativo per i docenti degli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado di Spoleto

Il Comune di Spoleto organizza una formazione in modalità online per i docenti degli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della città.



Il corso proposto, dal titolo “Essere insegnanti, diventare Maestri – Come sostenere l’apprendimento e la crescita dei nativi digitali e costruire una nuova leadership educativa”, è un progetto inserito in “Spoleto per la Scuola 2022”.







Il percorso formativo, che sarà tenuto dalla dottoressa Susanna Biancifiori, coach professionista e sociologa, esperta Teen Coach e referente MOV e dalla dottoressa Sara Bodio, coach professionista esperta Teen Coach e referente MOV, prevede cinque incontri online dalle ore 17 alle 19 (2, 8, 16, 22 e 30 novembre), per un totale di n° 10 ore. Per potersi iscrivere è necessario compilare la scheda disponibile nel sito istituzionale dell’Ente – https://bit.ly/3SBBKmg – da inviare all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it entro venerdì 28 ottobre.