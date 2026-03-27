“Esprimiamo il nostro sostegno umano e istituzionale. Gesto grave e inaccettabile”

  • Redazione
  • Marzo 27, 2026
  • Attualità
  • Letto 99

    • L’Amministrazione Comunale esprime la più sincera solidarietà e vicinanza alla titolare dell’attività economica di Spoleto vittima di una grave e inaccettabile aggressione avvenuta nei giorni scorsi.

    Un episodio che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunità, che si riconosce nei valori del rispetto, della sicurezza e della convivenza civile. Di fronte a simili atti di violenza, è fondamentale ribadire con fermezza il rifiuto di ogni forma di aggressione e l’impegno condiviso per la tutela delle persone e delle attività del territorio.

     

    All’esercente va il nostro sostegno umano e istituzionale. L’Amministrazione continuerà a collaborare con le autorità competenti affinché episodi simili non abbiano a ripetersi.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....