“Esprimiamo il nostro sostegno umano e istituzionale. Gesto grave e inaccettabile”

L’Amministrazione Comunale esprime la più sincera solidarietà e vicinanza alla titolare dell’attività economica di Spoleto vittima di una grave e inaccettabile aggressione avvenuta nei giorni scorsi.

Un episodio che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intera comunità, che si riconosce nei valori del rispetto, della sicurezza e della convivenza civile. Di fronte a simili atti di violenza, è fondamentale ribadire con fermezza il rifiuto di ogni forma di aggressione e l’impegno condiviso per la tutela delle persone e delle attività del territorio.

All’esercente va il nostro sostegno umano e istituzionale. L’Amministrazione continuerà a collaborare con le autorità competenti affinché episodi simili non abbiano a ripetersi.