Esplosione di folla per ‘Dolci d’Italia’, gran finale con la cheesecake da record

Si conferma un binomio perfetto quello tra Spoleto e ‘Dolci d’Italia’, con una città presa d’assalto, ma ordinata, per una vera e propria esplosione di folla. Un evento che deve però ancora svelare la sua conclusione in grande stile. È in arrivo, infatti, un finale all’insegna dei record oltre che naturalmente della dolcezza.

Il culmine del Festival nazionale dei dolci si raggiungerà domenica 3 novembre quando Corso Garibaldi si trasformerà in una straordinaria pasticceria a cielo aperto. In questo scenario, dalle ore 16, verrà preparata una cheesecake lunga ben 60 metri a cura di MenteLocale Foligno.

L’impresa è sicuramente ambiziosa ma è anche una occasione, per gli organizzatori di Epta Confcommercio Umbria, di celebrare insieme al popolo dei golosi, che da venerdì si sta riversando su Spoleto, la passione per i dolci, con l’obiettivo di vivere un’esperienza che rimarrà viva nei ricordi dei partecipanti. Questo dolce che si preannuncia spettacolare potrà infatti essere ammirato ma anche gustato.

La 5/a edizione della kermesse dolciaria arriva quindi domenica 3 novembre al rush finale di un appassionante viaggio tra le dolcezze, con esperienze degustative e formative per tutti. L’evento sta infatti trasformando il centro storico spoletino, con visitatori arrivati da ogni parte d’Italia, in un paradiso per i golosi, tra tradizione, ricerca e momenti dedicati all’intrattenimento.

Con ‘Le delizie dello Stivale’ ancora in esposizione nella Sala degli Ori, in via Aurelio Saffi n.18 (dalle ore 10 alle 20), dolci tipici da 16 regioni italiane, dal Nord alle Isole, per ammirarli, degustarli e poi acquistarli nello store sito nelle Sale Ex Monti di Pietà, che ospitano anche le tipicità spoletine ne ‘La Piazzetta del Gusto’ a cura delle proloco di San Brizio, Eggi e San Giacomo.

Al Chiostro di San Nicolò c’è ancora tempo per il grande mercato dello ‘Sweet Show’ con prelibatezze dolciarie artigianali provenienti da ogni angolo d’Italia, ma anche per la ‘Sweet Academy’ con alcuni dei migliori Pastry Chef del panorama italiano. Alle ore 15 spazio allo chef Luca Fabbri, che in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia accenderà i riflettori sui dolci senza glutine. Il laboratorio con Fabbri sarà caratterizzato dalla preparazione di un goloso Tortino al cioccolato e nocciole con salsa alla vaniglia, 100% gluten free. Un’occasione unica per scoprire come realizzare dolci irresistibili, adatti anche a chi segue una dieta senza glutine.

Arrivano a conclusione anche gli altri cooking show, per apprendere ancora gli ultimi segreti dei Pastry Chef e le tecniche di lavorazione per realizzare capolavori di bontà: alle ore 11.30, ‘Crostata con olio Costa d’Oro, crema frangipane e lamponi’, a cura di Costa d’oro, con la Chef Elisabetta Coscia; dopo il laboratorio di Fabbri, alle ore 16.30, ‘I Soffoconi’, a cura di Merendoni; alle ore 18, ‘Passione Cioccolato’, a cura della Scuola del Cioccolato Perugina, con il maestro cioccolatiere Alberto Farinelli.

Gran finale anche per la sezione ‘Piccoli pasticceri crescono’, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso, con i consueti due momenti giornalieri (alle ore 16 con ‘Biscotti, che bontà!’ e alle ore 18 con ‘Praline, che bontà!’) per l’ultimo spazio tra gioco e didattica in cui i bambini possono essere protagonisti con l’obiettivo di stimolare la loro creatività e la conoscenza delle materie prime.

Per gli ‘Sweet Lab’ a Palazzo Mauri la chef Donatella Aquili offrirà per l’ultima volta la possibilità di partecipare a due masterclass esclusive, per imparare tecniche artigianali e realizzare vere e proprie opere d’arte dolciaria: ‘Gli abbracci di frolla con spalmabile al cioccolato e marmellata’ (ore 11) e ‘Il Tiramisù composto… con la moka’ (ore 15.30).

Anche l’intrattenimento avrà il suo spazio con lo spettacolo ‘Si salvia chi può! Quando la tragedia finisce in Commedia’, a cura della Compagnia Teatrale Sipario e Modern Music School, al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti (ore 17.30). Un testo comico, dissacrante, politicamente scorretto. Una commedia che strizza l’occhio al musical. Il pubblico sarà trasportato in un mondo di profumi e colori, sin dal suo ingresso a teatro, grazie al percorso aromatico e botanico realizzato per l’occasione.

Ultimo atto anche per ‘Non solo dolci’ in Piazza Pianciani dove il gusto dei dolci si incontra anche con quello dei cibi di strada grazie ai food truck presenti con una selezione di street food caratterizzati da prodotti alimentari di qualità.