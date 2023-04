Esordio da sogno per Sofia Pirri del Boxing Club “Bartolini”

Si moltiplicano i successi del sodalizio spoletino. Il 30 aprile in programma un torneo interregionale



La 18enne spoletina, al debutto ufficiale nella disciplina, ha ottenuto un’importante vittoria a Torrette (Ancona). Anche Stanislav Boiciuc sorride.

Finiscono ancora sotto i riflettori gli atleti dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”. A prendersi la scena, nel corso della manifestazione pugilistica organizzata nel week-end al centro sportivo “Stefano Giuliani” di Torrette (Ancona) dalla Team Boxe Ancona e dalla GLS Dorica, è stata soprattutto Sofia Pirri. La boxeur di 18 anni, al suo debutto ufficiale nella disciplina, è riuscita ad ottenere una vittoria di grande prestigio che conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi sotto la guida dello staff tecnico spoletino. Soprannominata Viso d’Angelo, Pirri non ha sentito la tensione. Anzi, con lucidità e determinazione ha disputato un match eccezionale battendo l’altra esordiente Vasare Kausakyte della Pieroni Boxe e portando a casa un successo che lascia ben sperare in vista delle prossime sfide.

“È molto entusiasta – ha commentato Valentino Giacomelli a margine dell’incontro – ed ora speriamo che possa continuare la tradizione spoletina di boxeur femminili. Siamo stati infatti noi a lanciare la prima pugile donna nel panorama pugilistico italiano, ovvero Maria Moroni. Colgo poi l’occasione per sottolineare l’ottimo lavoro svolto dalla Dorica per organizzare l’evento. Mi complimento con loro”. Alla rassegna, che ha coinvolto in totale dodici pugili prevalentemente del territorio in una bella notte di sport ed aggregazione sociale, ha preso parte anche un altro esponente dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” ovvero Stanislav Boiciuc. Il pugile, impegnato contro un rappresentante della società promotrice dell’iniziativa rivelatosi piuttosto ostico ed abile, si è imposto in tre riprese su Salvatore Cefariello (anche lui della Pieroni Boxe) al termine di un match ricco di qualità e molto apprezzato dai presenti.

Soltanto belle notizie quindi per il sodalizio spoletino che, nei giorni scorsi, ha festeggiato anche la vittoria di Gabriele Rustici ai danni di Francesco Casagrande a Fano. L’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”, in ogni caso, non si ferma ed ha cominciato già a programmare le prossime attività. Il 30 aprile, ad esempio, a Spoleto avrà luogo un torneo interregionale che consentirà a Sofia Pirri e al resto della squadra di Giacomelli di salire ancora sul ring e confrontarsi con altri pari età.