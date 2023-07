Esordio da sogno in maglia azzurra per Adelmo Giacomelli

Il giovane talento, sotto gli occhi del Ct della Nazionale Oliva, si è imposto nel doppio confronto con la Polonia

Continua a brillare la stella di Adelmo Gabriele Giacomelli. L’atleta spoletino dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” ha infatti collezionato due vittorie negli altrettanti match combattuti nelle giornate del 7 e del 9 luglio nel centro di preparazione olimpica di Formia contro la Polonia. Un debutto con la maglia azzurra da sogno quindi per il classe 2010 che, nell’occasione, ha affrontato nel ring Krystian Potapczyk imponendosi grazie a prestazioni di alto livello. L’ennesima soddisfazione per Giacomelli, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni.

Vincitore del Trofeo Coni 2021, il giovane in seguito si è laureato campione italiano di “Sparring IO” debuttando nel circuito dell’International Boxing Association (Iba) soltanto il 16 aprile 2023. Nella categoria “Schoolboy” ha poi disputato 5 incontri, portando ogni volta a casa la vittoria. Risultati eccellenti che hanno spinto il tecnico della Nazionale italiana Patrizio Oliva (medaglia d’oro olimpica ed ex campione del mondo) ad inserirlo nella lista dei convocati, così da monitorarlo da vicino. L’esame, alla luce delle vittorie ottenute ai danni del ben più esperto avversario che aveva alle spalle 18 match, è stato superato nel migliore dei modi.

Ora il Ct sta valutando l’idea di inserirlo nel team che, ad agosto in Slovenia, sarà impegnato ai campionati europei: se così fosse, sarebbe il pugile più giovane della storia regionale a raggiungere questo risultato. Grande la soddisfazione espressa da presidente dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” Roberto Lattanzi e dai tecnici Valentino Spera, Giuliano Lacovara e Valentino Giacomelli (padre di Adelmo) nonché dall’intero movimento pugilistico regionale capitanato dal presidente Simone Duchi. Ora si resta in attesa della decisione definitiva di Oliva ma intanto l’esperienza vissuta in azzurro ha rappresentato un’opportunità di crescita ulteriore per Giacomelli.

A Spoleto lo rivedremo nel confronto internazionale in programma ad inizio settembre dal titolo “Due mondi sport” promosso dall’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” in collaborazione con il Comune, Mirko Tosti della MM8 e lo Spoleto Calcio. Ma non finisce qua perché l’associazione, insieme alla Federazione pugilistica italiana, si sta occupando pure del Torneo “Alberto Mura” in corso di svolgimento al Palaeventi di Santa Maria degli Angeli riservato alle categorie “Schoolboy”, “Junior” e “Youth”: all’appuntamento partecipa un altro talento del sodalizio spoletino, Gabriele Rustici. Giacomelli, inizialmente iscritto, è stato invece escluso come da regolamento dopo la sua convocazione in Nazionale. La manifestazione, scattata nello scorso week-end, riprenderà dal 14 al 16 luglio: prevista la diretta sul canale YouTube della FPI.