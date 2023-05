“Esercito & Sport”, domenica 4 giugno a Roma in piazza Navona

Evento organizzato in collaborazione con FIDAL Lazio

Il 4 giugno un grande evento sportivo organizzato dall’Esercito in collaborazione con FIDAL Lazio. Ci sono gli atleti del gruppo sportivo, dall’atletica alle altre discipline. Appuntamento a Piazza Navona

Domenica 4 giugno 2023 a piazza Navona, nel cuore di Roma, si terrà la manifestazione sportiva “Esercito & Sport”, organizzata dall’Esercito Italiano in collaborazione con la FIDAL Lazio ed il Comune di Roma.

Questa speciale giornata di sport è stata progettata con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla pratica delle diverse discipline, che potranno essere provate dai partecipanti direttamente in piazza, sotto la guida vigile dei campioni militari dell’Esercito. Tra di loro, attesi Lorenzo Simonelli, Sofiia Yaremchuck, Alice Mangione per l’atletica, Abraham Conyedo per la lotta libera, Flavio Cannone per il trampolino elastico, Odette Giuffrida per il judo, Gabriele Detti per il nuoto, Mirko Zanni per il sollevamento pesi.

Tantissimi gli sport in cui si potranno cimentare i partecipanti: dall’atletica leggera alla scherma, passando per il pugilato, il judo, il karate, il taekwondo,trampolino elastico, il sollevamento pesi ed il biathlon.

L’evento è aperto al pubblico. Gli stand per la pratica delle attività sportive saranno attivi dalle 10 del mattino alle 19.

Inoltre, dalle 14:30, gli atleti di punta dell’Esercito Italiano si esibiranno in piazza per mostrare ai partecipanti la pratica dei vari sport.

La FIDAL promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell’atletica leggera in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera.

In quest’ottica la FIDAL Lazio contribuisce attivamente a questo importante evento che porta lo sport in piazza, tra la gente, nella Capitale, per coinvolgere sempre più persone nella pratica sportiva attiva che è anche salute e prevenzione, oltre che divertimento.

Nell’ottica della prevenzione sarà presente lo Stand del Gemelli della Longevity Run per attività di prevenzione attraverso la guida del Prof. Landi.